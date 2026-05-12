Дрэймонд Грин: «НБА не наказала Вемби за намеренный удар локтем? Жду соответствующий ответ от “Миннесоты”, теперь они могут вывести его из игры»

Центровой «Сан-Антонио» ударил локтем в шею Наза Рида во второй четверти четвертого матча, за что был удален. Главный тренер техасцев Митч Джонсон заявил, что француз «взял дело в свои руки» и таким образом защищает себя на фоне жесткой игры соперников.
«Я видел пресс-конференцию Митча Джонсона и подумал: “Ух ты, он взял дело в свои руки?” То есть все было сделано намеренно.
А что если бы ситуация была обратной, и Наз Рид вывел бы из строя Вемби? Я думаю, что ситуация выглядела бы совершенно иначе — были бы штрафы и дисквалификации. Мне не нравится, когда игроков дисквалифицируют, считаю это абсурдом, но стандарты установлены. Джейден Макдэниэлс и Никола Йокич получали штрафы за гораздо меньшие проступки. А то, что в нашем случае обошлось без штрафа — мне в это даже не верится.
Я не за то, чтобы игроков штрафовали или дисквалифицировали, но то, что за такой удар нет даже штрафа, не говоря уже о дисквалификации — на мой взгляд, просто безумие. И что бы я сказал игрокам «Миннесоты» в такой ситуации на месте тренера? Сказал бы, что вот так выглядит честная игра. Нет дисквалификации, нет штрафов — это честная игра. И кто выйдет в следующем матче и сделает то же самое с самим Вемби? Кто ударит его локтем в лицо? Вот что я бы сказал.
Потому что если этот поступок не привел к штрафу и дисквалификации — было только удаление — то теперь вы можете вывести Вембаньяму из игры", — заявил Грин в своем подкасте.