Дрэймонд Грин: «НБА не наказала Вемби за намеренный удар локтем? Жду соответствующий ответ от “Миннесоты”, теперь они могут вывести его из игры»

Я не за то, чтобы игроков штрафовали или дисквалифицировали, но то, что за такой удар нет даже штрафа, не говоря уже о дисквалификации — на мой взгляд, просто безумие. И что бы я сказал игрокам «Миннесоты» в такой ситуации на месте тренера? Сказал бы, что вот так выглядит честная игра. Нет дисквалификации, нет штрафов — это честная игра. И кто выйдет в следующем матче и сделает то же самое с самим Вемби? Кто ударит его локтем в лицо? Вот что я бы сказал.