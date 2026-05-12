Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скип Бэйлесс: «Леброн будет готов на огромную скидку, чтобы остаться в “Лейкерс”. Лука скажет “Только не это”

Телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал четвертую победу «Тандер» в серии с «Лейкерс» (4−0), а также спрогнозировал будущее суперзвезды калифорнийцев Леброна Джеймса.

«Оклахома-Сити» имеет результат 8−0 в плей-офф без своего второго лучшего игрока. Поздравляю с сухой победой над «Лейкерс». Те сегодня отдали все, что было, но все равно проиграли.

Я предполагаю, что 1) Леброн проведет как минимум еще один сезон и 2) сделает это в другой команде.

Как мне кажется, Леброн предложит огромную скидку, чтобы остаться в Лос-Анджелесе и играть в следующем сезоне за «Лейкерс». И я думаю, что Лука тихо скажет: «Только не это», — написал журналист в соцсетях.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше