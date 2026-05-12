Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»

Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем после проигрыша в четвертом матче серии против «Кливленда» (103:112, 2−2) не стал ссылаться на разницу в количестве штрафных как на определяющий фактор неудачи.

Источник: Спортс‘’

«Кэвс» бросили 34 штрафных, 15 из них на счету защитника Донована Митчелла. «Пистонс» же всего 12 раз вставали на линию.

"Две команды сегодня играли в две разные игры. Но так уж получилось, надо было отталкиваться от этого. Я довольно быстро понял, что это будет один из тех самых вечеров. Меня ударили по руке в начале игры, свистка не последовало. После этого никто из судей не хотел на меня смотреть, и я примерно понимал, что происходит. Поэтому надо просто играть дальше, не позволяя этому нас сломить.

Это часть игры. Бывает по-разному, но в гостях обычно тяжело. Поэтому нужно контролировать свои эмоции, контролировать то, что зависит от нас, и играть в лучший баскетбол, на который мы способны.

Не знаю, может быть, итоговая разница вышла в 20 штрафных. И это определенно нам не помогло. Но не поэтому мы проиграли", — сказал Каннингем.