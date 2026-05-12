Томислав Томович: «Горд за свою команду. Будем готовы к реакции ЦСКА и постараемся сыграть еще более жестко»

"Перед началом этого матча я говорил, что это плей-офф, и здесь будет жесткая игра на протяжении всей игры. Поздравляю ЦСКА с тем, как он боролся, но в это же время я горд за свою команду.
Мы оставались в игре и держались даже тогда, когда уступали в счете. Мы сражались на протяжении всех 45 минут, это стало ключевым фактором для сегодняшнего исхода. Мы продолжаем эту серию, которая будет очень долгой, будем думать над тем, какие вещи можем делать лучше.
Очень требовательно к командам, что через 48 часов ты вновь уже должен выходить на паркет, но в этой ситуации находятся обе команды. Будем готовы к реакции ЦСКА, постараемся сыграть еще более жестко", — заявил сербский специалист.
Эта победа стала для «Локомотива-Кубань» первой в сезоне над ЦСКА — ранее армейцы выиграли все четыре встречи.