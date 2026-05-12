Андреас Пистиолис о поражении от «Локомотива»: «Соперник хотел победить и сражался больше, чем мы»

«Прежде всего, поздравляю “Локомотив-Кубань” — они сегодня заслуженно победили. Они хотели победить и сражались сегодня больше, чем мы.
Считаю, что мы сегодня создавали хорошие броски, которые исполняли хорошие снайперы. И когда мы стали не попадать, то неправильно реагировали на эти ситуации, и это прежде всего повлияло на нашу собранность в защите. Теперь нужно вернуться к доске для комбинаций, посмотреть, что мы можем изменить к следующему матчу.
Надеюсь, что получим еще большую поддержку от наших болельщиков. Мы хотим больше людей видеть в зале, потому что это плей-офф, это полуфинал, и нам нужны полные трибуны", — подчеркнул греческий специалист, признанный тренером года в Единой лиге ВТБ.
Следующий матч серии пройдет 14 мая в Москве.