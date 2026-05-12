Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роб Пелинка о будущем Леброна в «Лейкерс»: «Наша первоочередная задача — дать ему время на решение»

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка заявил, что клуб хотел бы сохранить Леброна Джеймса в составе на следующий сезон.

Источник: Спортс‘’

"Пожалуй, мы не видели игрока, который бы так чтил игру, как он. Леброн так много дал своим партнерам по команде, всей нашей организации. И больше всего мы хотим отплатить ему тем же.

Наша первоочередная задача — дать ему время, необходимое для того, чтобы решить, каковы его дальнейшие шаги. Хочет ли он провести еще один сезон в НБА? Думаю, это будет решаться в кругу семьи, в общении с ближайшим окружением. И мы просто хотим проявить к этому уважение", — сказал Пелинка в ходе пресс-коференции, посвященной итогам сезона.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше