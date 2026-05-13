Энтони Эдвардс: «На некоторые действия Вембаньямы просто не было ответа»

Француз набрал 18 очков и 6 подборов по итогам одной только первой четверти, повторив достижение Леброна Джеймса и Николы Йокича.
"Сегодня на некоторые действия Вемби практически не было ответа. Оставалось только надеяться, что он промахнется, но он забивал все.
Он начал очень активно и попал много бросков. Нам удалось подстроиться вернуться в игру, исправить положение, но в итоге они снова вышли вперед, заиграли очень быстро.
Нам нужно вернуться, подобраться к ним. Те ошибки, которые мы продолжаем совершать — серия продолжается уже достаточно долго, чтобы прекратить уже повторять такие ошибки", — заявил Эдвардс.