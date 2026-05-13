«Филадельфия» рассталась с Дэрилом Мори и сохранила Ника Нерса, Боб Майерс временно возглавил фронт-офис

«Филадельфия» определилась по поводу ключевых лиц организации. Президент Дэрил Мори завершил работу с клубом. Главный тренер Ник Нерс продолжит руководить командой.

Источник: Спортс‘’

Поиском следующего главы департамента баскетбольных операций будет заниматься Боб Майерс, занимающий должность президента Harris Blitzer Sports & Entertainment — компании владельца. Он же временно возглавит фронт-офис.

Мори провел 6 сезонов в «Сиксерс», за это время клуб 4 раза доходил до полуфинала конференции.

Нерс отработал 3 года в команде и впервые выбрался во второй раунд в нынешнем розыгрыше, уступив «Никс» всухую.

"Огромное уважение Дэрилу, личное и профессиональное. Благодарен за его вклад в эти шесть сезонов. После обсуждения с ним мы решили, что пришло время для перезагрузки.

Усталость и разочарование фанатов понятны. Мы не оправдали ожидания города. Это меня беспокоит, уверен, что Боб проложит нам путь в будущее", — заявил владелец Джош Харрис.