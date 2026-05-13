Обследование в Испании выявило у Дончича более серьезную травму, чем предполагалось первого первой МРТ

Травма суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

По информации The Athletic, проведенная в Испании МРТ выявила гораздо более серьезное повреждение, нежели озвученное изначально растяжение мышцы задней поверхности бедра второй степени.

Отмечается, что «углубленное медицинское обследование в Испании выявило более обширную и серьезную травму».

Дончич получил повреждение 2 апреля в Оклахома-Сити, когда калифорнийцы крупно уступили «Тандер». Впоследствии он отправился в Испанию, где прошла часть восстановления.

После вылета «Лейкерс» из плей-офф словенец заявил, что был далек от возвращения.