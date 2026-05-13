Виктор Вембаньяма набрал 27 очков, 17 подборов и 5 передач и стал третьим самым молодым игроком с похожими показателями в плей-офф

Виктор Вембаньяма стал третьим в списке самых молодых игроков с 25+15+5 (очки, подборы и передачи) и более в плей-офф. В возрасте 22 лет и 128 дней он уступил только Мэджику Джонсону (20 лет, 276 дней) и Луке Дончичу (21 год, 177 дней).

Источник: Спортс‘’

Французский центровой помог «Сперс» разгромить «Тимбервулвз» в пятом матче серии — 126:97.

На его счету 27 очков, 17 подборов, 5 передач при 4 потерях и 3 блок-шота. Бигмен реализовал 9 из 16 бросков с игры, 2 из 5 из-за дуги и 7 из 9 с линии.