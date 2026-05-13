Виктор Вембаньяма о мощном старте в 5-м матче: «Теперь наша задача играть так 48 минут»

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 27 очков, 17 подборов и 5 передач в пятом матче с «Вулвз» (126:97, 3−2) после удаления в предыдущей встрече.

Источник: Спортс‘’

Француз стал третьим самым молодым игроком с подобными показателями в плей-офф. По итогам стартовой четверти в его активе было 18 очков и 6 подборов.

"Воодушевление после возвращения? Я точно был полон сил, чувствовал себя хорошо. Сложно сказать наверняка. Это была всего лишь пятая игра. Конечно, я был взволнован и испытывал трепет. Вообще, воодушевление — нормальное состояние на этом этапе плей-офф.

Мощный старт? Для нас было очень важно, как мы начнем игру, потому что это задает тон. Теперь задача — делать это на протяжении всех 48 минут.

Когда мы сосредоточены и толково используем информацию из скаутского отчета, наша команда очень хороша", — заявил Вембаньяма.