«Пытаемся совместить страсть плей-офф с нашими стандартами». Разница в количестве фолов в плей-офф и «регулярке» НБА в 6-й раз за 60 лет превысила 10%

Судьи выносят на 11% больше персональных предупреждений в нынешнем плей-офф, чем в матчах регулярного чемпионата. Разница в количестве фолов является стандартом НБА. Это происходило в 66 из 80 сезонов. Однако превышение на 10% и более стало 6-м за последние 60 лет.