Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын

За последнее время Джон Уолл, Стеф Карри, Шакил О’Нил, Трэй Янг и другие известные игроки присоединились к баскетбольным программам университетов в той или иной роли.

Этот список пополнил член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэйди, ставший стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс» — программы его сына Лэймена.

Макгрэйди будет возглавлять баскетбольные операции, приглашать игроков и заключать контракты NIL.