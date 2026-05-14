Томислав Томович после поражения от ЦСКА: «Горжусь командой, но ошибок было слишком много»

«Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (71:84). Главный тренер краснодарской команды Томислав Томович подвел итоги встречи и отметил ключевые моменты игры.

Источник: Спортс‘’

"Поздравляю ЦСКА с победой и с годовщиной, которую они сегодня отмечали. Горжусь тем, как мы сегодня боролись, но ошибок можно было допускать меньше, особенно в первой половине, когда мы позволили сопернику набрать много легких очков. Это позволило обрести уверенность Мело Тримблу и Касперу Уэйру, которые сегодня показали свой высокий уровень.

Было приятно играть при большом количестве зрителей. Как человек, выросший в Белграде, я всегда говорю команде, что от подобной атмосферы надо получать удовольствие и черпать от трибун мотивацию, даже когда болеют против тебя. Надеюсь увидеть полный зал на матчах в Краснодаре. А нам сейчас надо правильно восстановиться, проанализировать сегодняшнюю игру и постараться воспользоваться преимуществом домашней площадки", — подчеркнул Томович.

Следующий матч серии пройдет 18 мая в Краснодаре.