Андреас Пистиолис: «ЦСКА продемонстрировал классную реакцию после поражения»

ЦСКА сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, обыграв на домашней площадке «Локомотив-Кубань» (84:71) во втором матче. После игры главный тренер армейцев Андреас Пистиолис оценил выступление команды.

Источник: Спортс‘’

"Сначала хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня и создали классную атмосферу в этот очень важный для нашего клуба день. Надеюсь, мы что-то подобное увидим в следующих матчах, которые будем проводить в Мегаспорте.

Что касается игры, то наша команда продемонстрировала классную реакцию после предыдущего поражения. Наши соперники вышли сегодня на игру с дополнительной уверенностью, которую они получили в предыдущей встрече, и это было заметно, особенно в первой четверти.

Мы переедем сейчас на паркет в Краснодар тоже с классной атмосферой, которой мы по-настоящему наслаждаемся, когда там играем. Ожидаю, что продолжение серии будет таким же захватывающим, так что продолжайте смотреть, и думаю, что вы будете рады", — отметил греческий специалист.

Следующий игра серии пройдет 18 мая в Краснодаре.