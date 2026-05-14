Андреас Пистиолис: «ЦСКА продемонстрировал классную реакцию после поражения»

"Сначала хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня и создали классную атмосферу в этот очень важный для нашего клуба день. Надеюсь, мы что-то подобное увидим в следующих матчах, которые будем проводить в Мегаспорте.
Что касается игры, то наша команда продемонстрировала классную реакцию после предыдущего поражения. Наши соперники вышли сегодня на игру с дополнительной уверенностью, которую они получили в предыдущей встрече, и это было заметно, особенно в первой четверти.
Мы переедем сейчас на паркет в Краснодар тоже с классной атмосферой, которой мы по-настоящему наслаждаемся, когда там играем. Ожидаю, что продолжение серии будет таким же захватывающим, так что продолжайте смотреть, и думаю, что вы будете рады", — отметил греческий специалист.
Следующий игра серии пройдет 18 мая в Краснодаре.