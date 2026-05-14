Стив Керр передумал завершать карьеру после победы над «Клипперс» в плей-ин

Стали известны подробности решения Стива Керра остаться главным тренером «Голден Стэйт».

Источник: Спортс‘’

По информации ESPN, накануне матча плей-ин против «Клипперс» Керр в частном порядке принял решение завершить карьеру, но не стал сразу сообщать об этом команде, чтобы избежать утечек, при этом все еще испытывая сомнения в своем решении.

Ситуация изменилась после драматичной победы «Уорриорз» со счетом 126:121, которую сам тренер позже назвал одной из лучших в своей карьере. После этого Керр пересмотрел свое решение и отказался от ухода.

По итогам сезона он обсудил будущее с руководством клуба и в итоге согласился остаться в «Голден Стэйт», где работает с 2014 года и уже завоевал четыре чемпионских титула НБА.