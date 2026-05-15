Два главных ассистента Стива Керра — Терри Стоттс и Джерри Стэкхаус — покинут «Голден Стэйт»

Стэкхаус также проработал в штабе Керра два сезона. Он был нанят в июле 2024 года, заполнив вакансию, оставшуюся после ухода Кенни Эткинсона, который стал главным тренером «Кливленда». Стэкхаус выполнял роль координатора защиты. До прихода в «Уорриорс» он пять сезонов был главным тренером в Университете Вандербильта. По данным ESPN, Стэкхаус уходит, чтобы продолжить карьеру в качестве главного тренера в другом месте.