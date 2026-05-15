Айзейя Томас вернулся в «Бостон» в качестве скаута

Томас выступал за «Селтикс» с 2015 по 2017 год — это был самый успешный период его карьеры. Разыгрывающий присоединился к «Бостону» по ходу сезона-2014/15 и быстро помог возродить команду, получив приглашения на Матч всех звезд в 2016 и 2017 годах. Во время плей-офф-2016/17 он получил травму бедра, после которой уже не смог вернуться на прежний уровень.