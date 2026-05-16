Кейонте Джордж о плей-офф для «Юты»: «У нас номер 2 на драфте, Джарен Джексон, универсальность и Уилл Харди»

"У нас номер два на драфте, мы сможем продолжать строиться вокруг изменений, которые принес приход Джарена Джексона. Многое сейчас в нашу пользу. На бумаге мы определенно команда плей-офф.
На самом деле, наша универсальность особенна. У нас есть парни, которые могут играть на любых позициях сзади и другие, которые могут переходить с четвертой на пятую.
Наш главный тренер Уилл Харди. Люди о нем знают. Его теоретические знания, способность разобрать игру для нас дают мне уверенность. Уилл и наш тренерский штаб позволят нашим талантам решить все задачи.
Сам я был немного не в форме под конец. Но у меня есть еще одна передача. Это лето будет еще более важным из-за всех изменений. Мне нужно будет вывести свою игру на совершенно другой уровень", — заключил Джордж.