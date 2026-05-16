Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стив Керр: «У меня был не лучший тренерский год. В следующем мне нужно затянуть гайки»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказал мысли о том, что должно измениться в следующем сезоне, учитывая его решение подписать новый контракт с клубом.

Источник: Спортс‘’

"Я знаю, что должен стать лучше. У меня был не лучший тренерский год.

Мы стали играть слишком расслабленно. Буквально небрежно обращались с мячом. Но из-за нашего возраста, из-за травм мы много времени уделяли отдыху. Так что в следующем году мне нужно затянуть гайки.

Нам пришлось прийти к общему, более реалистичному пониманию того, что такое для нас успех. Впервые с сезона-2019/20 мы не говорим, что можем выиграть титул. Мне не нужно этого произносить — мы и так это знаем. Но нам пришлось это серьезно обсудить", — сказал Керр.

«Уорриорс» завершили свой сезон-2025/26, проиграв «Финиксу» в турнире плей-ин.