«Хотим поменять концепцию игры, играть несколько по‑другому». МБА-МАИ объявит имя нового российского главного тренера на следующей неделе

"Я бы не стал рассуждать о том, чем мы недовольны. Мы просто хотим играть по‑другому. Мы все прекрасно знаем, уважаем и благодарим Василия Николаевича. Мы понимаем, что это сложившийся тренер со своим подходом к тренировочному процессу и игре определенного стиля. Когда мы приглашаем того или иного тренера, мы приблизительно понимаем, в какой баскетбол будем играть.
Мы хотим поменять концепцию игры, играть несколько по‑другому.
По концепции идеологии клуба изменения не будет. Как состояла команда из российских баскетболистов, так и будет. Это чисто баскетбольных вещей касается.
Сейчас мысли [по поводу нового главного тренера] есть, есть варианты. Возьмём день‑два на паузу и спокойно примем решение. Думаю, что объявления можно ждать через пару дней.
Только наши специалисты", — поделился гендиректор Игорь Кочарян.