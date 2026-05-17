О Джи Ануноби провел еще одну тренировку: «Эта травма не такая серьезная, как два года назад»

О Джи получил травму во второй игре полуфинала Восточной конференции против «Сиксерс» 6 мая, и пропустил две заключительные встречи серии. На этой неделе он вернулся к тренировкам и последние два дня принимает в них полноценное участие. По словам баскетболиста, несмотря на нагрузки, он чувствует себя хорошо.