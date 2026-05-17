Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Айо Досунму: «Впервые за пять лет в лиге я стану неограниченно свободным агентом. Жду этого с нетерпением»

Защитник «Миннесоты» Айо Досунму высказался о завершении сезона в составе «Вулвс» и о своих планах на будущее.

«Самое главное, что я особенно ценю в переезде в Миннесоту — это то, как меня здесь приняли. Болельщики здесь потрясающие, атмосфера невероятная. Мне все очень нравится. Это мой первый обмен в карьере, и я считаю, что меня приняли с распростертыми объятиями. Так что я взволнован. И, конечно, я также рад предстоящему статусу свободного агента. Впервые за пять лет в лиге я стану неограниченно свободным агентом. Жду этого с нетерпением. Но в то же время мое время здесь, эти два-три месяца в Миннесоте, были прекрасными. Я с нетерпением жду будущего», — сказал защитник.

За 11 матчей плей-офф Досунму набирал в среднем 15,6 очка (50% с игры, 42,5% из-за дуги), 3,6 подбора и 4,1 передачи.