Пол Пирс назвал странную причину, почему Леброну стоит завершить карьеру: «Он все еще подвергается критике»

По мнению чемпиона лиги в составе «Селтикс», 4-кратный MVP все еще находится под слишком жестким прессингом со стороны медиа и болельщиков.
"Считаю, Леброну пора уйти на пенсию. Просто потому, что в его возрасте он все еще подвергается критике.
Великие игроки не получали такой критики. Никто не критиковал Кобе, когда он не попадал в плей-офф в свой последний год. Все просто наслаждались его моментами. То же самое с Джорданом в Вашингтоне", — заявил Пирс.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше