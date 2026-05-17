Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Донте Дивинченцо: «Тейтум, Халибертон и Лиллард помогли мне каждый по-своему, и пути у всех были разными»

Защитник «Миннесоты» Донте Дивинченцо рассказал, что получил различные наставления и мнения от Джейсона Тейтума, Тайриза Халибертона и Дэмиана Лилларда о том, как справляться с травмой ахилла.

"Я не могу сравнивать свой предстоящий путь с их, но я разговаривал с Джейсоном, Тайризом, Дэймом, и каждый из них предложил мне свой взгляд, и это было невероятно полезно.

Джей Ти больше говорил о том, как выглядит обычный день восстановления. Тай — он, честно говоря, просто протянул руку как друг — мы раньше только соперничали, но когда кто-то еще общается с тобой по-дружески, это тоже помогает пережить эти дни. А Дэйм — больше с точки зрения ментальной стороны: как он подходил к этому, как он справлялся с психологическими аспектами, потому что он проходил через немного другие вещи.

Я задал миллион вопросов, и все они помогли мне по-разному, их пути разные. Я разбиваю эту реабилитацию на разные маленькие этапы и просто стараюсь работать над ними каждый день", — сказал Дивинченцо.