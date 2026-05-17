Шакил О’Нил получил степень магистра гуманитарных наук

Легендарный экс-центровой НБА Шакил О’Нил получил степень магистра на церемонии вручения дипломов Университета штата Луизиана (LSU), защитив ее в области гуманитарных наук в Колледже гуманитарных и социальных наук LSU.

Источник: Спортс‘’

Чтобы начать выступления в НБА О’Нил рано ушел из LSU, но пообещал матери, что получит образование. Он вернулся в университет и в 2000 году получил степень бакалавра. Теперь, спустя 26 лет, телеведущий и шоумен также получил степень магистра.

Когда О’Нил стал бакалавром, университет вывел из обращения его игровой номер 33. Также в сентябре 2011 года LSU установил в его честь статую.