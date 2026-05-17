Владелец «Портленда» о Яне Ханьсэне: «Не собираюсь выпускать его на площадку только из-за больших просмотров»

В разговоре с новым владельцем «Портленда» Томом Дандоном известный агент Рич Пол спросил его, как максимизировать просмотры, которые приносит китайский центровой Ян Ханьсэнь.

Дандон признал, что пик просмотров пришелся на начало сезона и затем пошел на спад, потому что Ян не играл, на что Пол ответил: «Ты должен выпускать его».

Владелец «Блэйзерс» сказал, что не будет это делать просто так.

«Я не собираюсь выпускать его на площадку только из-за больших просмотров. Если он заслужит — будет играть, конечно, я же не дурак. Было бы отлично, если бы он заиграл, и я надеюсь, что он станет хорошим игроком. Сейчас только начало», — сказал Дандон.

В своем первом сезоне 20-летний Ян провел 43 матча, набирая в среднем 2,2 очка и 1,5 подбора за 7 минут на паркете.