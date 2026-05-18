Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA

Звездная центровая «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон набрала 20 очков в победном матче с «Атлантой» и поднялась на 19-е место в списке лучших снайперов в истории женской НБА, обойдя своего главного тренера Бекки Хэммон. На счету действующей MVP теперь 5842 очка.