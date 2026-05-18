72 очка Митчелла, Аллена и Меррилла на троих принесли «Кливленду» победу с третьим по величине перевесом в истории седьмых матчей на выезде («+31»)

На счету Митчелла 26 очков (10 из 22 с игры, 2 из 6 трехочковых, 4 из 6 штрафных), а также 6 подборов и 8 передач.
Аллен добавил 23 очка и 7 подборов, попав 8 из 14 с игры и 7 из 13 с линии.
Меррилл отметился 23 очками, выйдя со скамейки запасных и реализовав 7 из 10 с игры, 5 из 8 из-за дуги и 4 из 4 с линии.
«Кэвальерс» одержали победу с разницей в 31 очко (125:94) — третий лучший результат для выездной команды в истории седьмых матчей НБА.
Топ-4 игр по этому показателю:
«Уорриорс» обыграли «Хоукс» (1948) с разницей 39 очков.
«Мэверикс» обыграли «Санс» (2022) — 33.
«Кэвальерс» обыграли «Пистонс» (2026) — 31.
«Пэйсерс» обыграли «Селтикс» (2005) — 27.
Также это самая крупная победа в седьмом матче в истории клуба для «Кэвс».