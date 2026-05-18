Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кенни Эткинсон о корректировках: «Мы начали избегать атак против Осара Томпсона. Если он рядом с мячом — отдавай кому-то другому»

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон отметил, что команде пришлось изменить атаку из-за влияния форварда «Детройта» Осара Томпсона.

"Корректировка заключалась в том, что мы начали избегать атак против Осара Томпсона. Мы просто решили: если он рядом с мячом — отдавай кому-то другому.

Я никогда не сталкивался с таким в НБА. Даже если у тебя отличный игрок с мячом, а Томпсон опекает его — отдай пас другому. Думаю, в этой серии Эван (Мобли) из-за него, из-за Томпсона, брал на себя больше контроля над мячом, чем когда-либо. У них есть и другие хорошие защитники, просто это было огромным подспорьем — не терять мяч", — сказал Эткинсон.

В серии против «Кэвс» Томпсон набирал в среднем 7,9 очка, 7 подборов, 3,1 передачи, 1,7 перехвата и 1,3 блок-шота.