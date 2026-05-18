Кенни Эткинсон о корректировках: «Мы начали избегать атак против Осара Томпсона. Если он рядом с мячом — отдавай кому-то другому»

"Корректировка заключалась в том, что мы начали избегать атак против Осара Томпсона. Мы просто решили: если он рядом с мячом — отдавай кому-то другому.
Я никогда не сталкивался с таким в НБА. Даже если у тебя отличный игрок с мячом, а Томпсон опекает его — отдай пас другому. Думаю, в этой серии Эван (Мобли) из-за него, из-за Томпсона, брал на себя больше контроля над мячом, чем когда-либо. У них есть и другие хорошие защитники, просто это было огромным подспорьем — не терять мяч", — сказал Эткинсон.
В серии против «Кэвс» Томпсон набирал в среднем 7,9 очка, 7 подборов, 3,1 передачи, 1,7 перехвата и 1,3 блок-шота.