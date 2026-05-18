Брайан Уиндхорст о финале Запада: «Это проверка, является ли НБА уже сейчас лигой Вембаньямы»

Финал Западной конференции между «Оклахомой» и «Сан-Антонио» может стать поворотным моментом для всей НБА — и прежде всего для Виктора Вембаньямы, считает Брайан Уиндхорст.

"В первой серии Вембаньяма получил сотрясение мозга, во второй — был удален за удар локтем. У них были сложные выездные матчи, в которых они отыгрывались и побеждали. Это, по сути, проверка на то, является ли НБА уже сейчас лигой Виктора Вембаньямы. Я считаю, что в какой-то момент она точно станет его лигой — возможно, это время уже наступает.

Кстати, cписок травмированных пуст. В серии сыграют все, включая Джейлена Уильямса, который восстановился после травмы задней поверхности бедра. Это именно то, чего мы хотим. Обе команды относительно отдохнули, и нет причин, по которым эта серия не должна стать одной из самых ярких по уровню баскетбола", — отметил Уиндхорст в эфире ESPN.

В нынешнем плей-офф Вембаньяма набирает в среднем 20,3 очка, 10,7 подбора и 4,1 блок-шота за 10 матчей, оставаясь ключевой фигурой «Сперс» на обеих сторонах площадки.