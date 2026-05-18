Сборная Литвы проведет матчи с командами университетов Мичиган и Аризона

Особое внимание к поездке связано с успехами обеих программ: Мичиган выиграл титул NCAA-2026, тогда как Аризона в этом сезоне дошла до «Финала четырех».
Главные тренеры команд отметили ценность опыта игры в баскетбольной стране. Дасти Мэй подчеркнул богатые традиции литовского баскетбола и возможность для игроков перенять уникальный опыт, а Томми Ллойд назвал предстоящее турне особенной возможностью сыграть против сильных соперников и познакомиться с местной культурой.
Главный тренер сборной Литвы Римас Куртинайтис, в свою очередь, отметил, что матчи станут важной проверкой для команды и дадут шанс оценить уровень лучших молодых игроков NCAA.