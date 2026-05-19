Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шэй Гилджес-Александер получил трофей MVP имени Майкла Джордана из рук Адама Сильвера

Перед первой игрой финала Запада против «Сан-Антонио» лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер получил трофей MVP имени Майкла Джордана из рук комиссионера НБА Адама Сильвера.

«За 80-летнюю историю НБА лишь несколько избранных игроков выигрывали MVP два раза подряд, — сказал Сильвер во время короткой церемонии на площадке. — Шэй, теперь ты присоединяешься к этой элитной группе. Поздравляю».

НБА переработала дизайн многих своих трофеев и наград в 2022 году, включая трофей MVP — тогда же он был назван в честь Джордана.

Трофей наполнен отсылками к Джордану, включая его высоту 23,6 дюйма и вес 23,6 фунта — отсылки к его игровому номеру и шести чемпионским титулам НБА, которые он выиграл с «Чикаго».

У него пятиугольное основание — за пять наград MVP Джордана, и оно наклонено под углом 15 градусов — за 15 сезонов Джордана. Хрустальный баскетбольный мяч на вершине статуи имеет 23 грани, а именная табличка имеет шесть сторон — за шесть чемпионств.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше