Шэй Гилджес-Александер получил трофей MVP имени Майкла Джордана из рук Адама Сильвера

«За 80-летнюю историю НБА лишь несколько избранных игроков выигрывали MVP два раза подряд, — сказал Сильвер во время короткой церемонии на площадке. — Шэй, теперь ты присоединяешься к этой элитной группе. Поздравляю».
НБА переработала дизайн многих своих трофеев и наград в 2022 году, включая трофей MVP — тогда же он был назван в честь Джордана.
Трофей наполнен отсылками к Джордану, включая его высоту 23,6 дюйма и вес 23,6 фунта — отсылки к его игровому номеру и шести чемпионским титулам НБА, которые он выиграл с «Чикаго».
У него пятиугольное основание — за пять наград MVP Джордана, и оно наклонено под углом 15 градусов — за 15 сезонов Джордана. Хрустальный баскетбольный мяч на вершине статуи имеет 23 грани, а именная табличка имеет шесть сторон — за шесть чемпионств.