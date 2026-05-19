Дилан Харпер установил рекорд «Сперс» по перехватам в матче плей-офф (7) и повторил достижение Мэджика Джонсона

7 перехватов — рекорд «Сан-Антонио» в плей-офф.
2-й номер драфта-2025 стал первым новичком после Мэджика Джонсона, который совершил 5 и более перехватов в матче финала конференции.
Защитник «Сперс» Дилан Харпер набрал 24 очка, 11 подборов, 6 передач и 7 перехватов в первом матче финала Западной конференции с «Тандер» (122:115 2ОТ, 1−0).
