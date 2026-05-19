Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке"

— В первой половине действовали достаточно неплохо, но в третьей четверти допустили много ошибок в защите, соперник этим воспользовался. В последние минуты мы показали хорошую сфокусированность и довели игру до победы. Нужно думать о следующем матче, чтобы быть еще лучше.
— Удивила игра УНИКСа в третьей четверти?
— Все мы знаем, что УНИКС непростой соперник, у них великолепный состав и тренер. Против такой команды нужно играть все 40 минут. Они провели великолепный третий период, но самое главное, что мы добились победы. Мы провели с ними столько матчей, что видели практически все и в защите, и в нападении. Так что для меня это не было неожиданностью.
— Следующий матч в Казани. Как не потерять концентрацию, чтобы выйти в финал?
— Сейчас нам нужно приложить все усилия, чтобы оставаться сконцентрированными на следующем матче. Все игры против УНИКСа были сложными, — подчеркнул Радонич в интервью «Матч ТВ».