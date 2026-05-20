Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Портленде» уволили около 70 сотрудников бизнес-отдела в рамках реструктуризации

Владелец «Портленда» Том Дандон продолжает курс на сокращение расходов в клубе.

Источник: Спортс‘’

По данным инсайдера Шона Хайкина, во вторник организация уволила около 70 сотрудников бизнес-отдела. Среди них оказался и давний репортер клубного сайта Кейси Холдолл, который подтвердил свое увольнение в социальных сетях.

Позднее президент по бизнес-операциям Дьюэйн Хэнкинс подтвердил сокращения, заявив, что они стали частью реструктуризации, направленной на «подготовку организации к будущему». По его словам, клуб стремится поддержать уволенных сотрудников и одновременно выстроить условия для долгосрочного развития.

Владелец «Портленда» Дандон: «Не собираюсь тратить 100 миллионов долларов только ради того, чтобы не считаться скупым».