«Никс» в четвертый раз отыгрались с «-20» и более за два последних розыгрыша плей-офф, последний камбэк стал рекордным для клуба

«Нью-Йорк» вернулся с «-22» в 4-й четверти матча с «Кливлендом» и выиграл в овертайме (115:104). Это самый крупный камбэк в плей-офф в истории клуба. При этом за последние два сезона «Никс» в четвертый раз отыгрались с «-20» и более в плей-офф. За этот же период всем остальным командам лиги подобное удалось также 4 раза.

Предыдущие матчи плей-офф с «-22» по ходу встречи завершились с результатом 1−594. В матчах с «-20» этот показатель составлял 3−747.

Для заключительных четвертей — это 2-й самый крупный камбэк в плей-офф за время ведения подробной статистики (с 1997).