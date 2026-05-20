«Никс» в четвертый раз отыгрались с «-20» и более за два последних розыгрыша плей-офф, последний камбэк стал рекордным для клуба

«Нью-Йорк» вернулся с «-22» в 4-й четверти матча с «Кливлендом» и выиграл в овертайме (115:104). Это самый крупный камбэк в плей-офф в истории клуба. При этом за последние два сезона «Никс» в четвертый раз отыгрались с «-20» и более в плей-офф. За этот же период всем остальным командам лиги подобное удалось также 4 раза.