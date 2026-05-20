Марк Кьюбан об увольнении Кидда: «Удивлен и разочарован, но давайте дадим Масаи шанс»

Решение принял новый президент техасского клуба Масаи Уджири.
"Я поклонник Джей-Кидда. Поэтому удивлен и разочарован.
Но мы должны дать Масаи шанс. Посмотрим, что будет. Он доказал, что знает свое дело", — написал Кьюбан.
Бывший владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан прокомментировал увольнение назначенного им ранее главного тренера Джейсона Кидда.
Решение принял новый президент техасского клуба Масаи Уджири.
"Я поклонник Джей-Кидда. Поэтому удивлен и разочарован.
Но мы должны дать Масаи шанс. Посмотрим, что будет. Он доказал, что знает свое дело", — написал Кьюбан.