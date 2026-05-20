«Нет. Он один из лучших в нашей обороне в этом плей-офф. Верю в него. Умный, быстрые руки. Даже мысли такой не было», — заявил главный тренер «Кавальерс».
Кенни Эткинсон: «Джеймс Харден — один из лучших в нашей обороне в этом плей-офф. Верю в него»
Главный тренер «Никс» Майк Браун заявил, что его команда выцеливает разыгрывающего Джеймса Хардена в оборонительных порядках «Кливленда». Кенни Эткинсона спросили, не думал ли он посадить Хардена на скамейку во время провальной концовки проигранного матча (104:115).