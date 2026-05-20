Андрей Ведищев о награде «Лучшему молодому игроку» Лиги ВТБ: «Приятно, что игроки “Локо” уже пятый год подряд становятся лучшими в этой номинации»

Защитник Всеволод Ищенко взял награду «Лучшему молодому игроку» Лиги ВТБ сезона-2025/26. До него звание по два раза доставалось центровым «Локомотива-Кубань» — Кириллу Елатонцеву и Андрею Мартюку.

"Очень рад за Севу! Он — талантливый спортсмен, но талант ничего не значит без трудолюбия и самоотдачи. Чтобы был результат необходим характер, ведь только с ним игрок может проявить себя на площадке в полной мере. У Севы есть все эти качества!

Особенно приятно, что игроки «Локо» уже пятый год подряд становятся лучшими в этой номинации. Это плоды совместной работы нашей клубной Академии и региональной СШОР по баскетболу.

Уверен, эта награда станет отличной мотивацией для Севы продолжать прогрессировать и доказывать, что он лучший молодой игрок сезона, а также поможет нам добиться поставленных задач в оставшихся матчах плей-офф«, — прокомментировал этот результат президент “Локо” Андрей Ведищев.