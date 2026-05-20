Томислав Томович: «Мы не сдались. Серия продолжается, и мы будем биться, пока есть шансы»

«Локомотив-Кубань» уступил московскому ЦСКА в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (счет 1−3). Главный тренер краснодарской команды Томислав Томович подвел итоги встречи.

Источник: Спортс‘’

"Поздравления ЦСКА — они показали свой уровень, выиграв этот интенсивный и интересный матч. Спасибо болельщикам, которые прекрасно поддерживали нас до последней минуты несмотря ни на что.

Главное, что я хочу сказать — горжусь своей командой. Да, результат для нас неудачный. Но я видел, что парни выложились на полную. На мой взгляд, задача тренера — не только учить навыкам, тактике, но и заряжать страстью, энергией, характером. Я обожаю соревноваться, это моя жизнь, я ненавижу проигрывать ни в чем, пусть это даже партия в карты дома на выходных. И я рад видеть, что команда приняла мои установки. Они сегодня сражались до последней секунды, отдали все, что смогли.

Были эпизоды, которые сложились не в нашу пользу: где-то мы теряли мяч сразу после перехвата, где-то не попали, а соперник попал. Но я точно знаю — мы не сдались. Серия продолжается, и мы будем биться, пока есть шансы. Сегодня я видел огонь в глазах наших игроков — и я горжусь ими", — заявил сербский специалист после игры.

Следующий матч серии пройдет 23 мая в Москве.