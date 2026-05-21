Дилан Харпер пытался вернуться на площадку после травмы, но был отправлен обратно в раздевалку

Разыгрывающий «Сперс» Дилан Харпер получил травму задней поверхности правого бедра в 3-й четверти проигранного матча с «Тандер». Игрок успел провести 25 минут на площадку, набрав 12 очков (5 из 10 с игры), 2 подбора и 3 передачи.