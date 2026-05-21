Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дилан Харпер пытался вернуться на площадку после травмы, но был отправлен обратно в раздевалку

Разыгрывающий «Сперс» Дилан Харпер получил травму задней поверхности правого бедра в 3-й четверти проигранного матча с «Тандер». Игрок успел провести 25 минут на площадку, набрав 12 очков (5 из 10 с игры), 2 подбора и 3 передачи.

Харпер пытался вернуться на площадку из раздевалки, но персонал «Сперс» отправил его обратно. Команда завершила первые гостевые матчи с результатом 1−1.

У главного тренера Митча Джонсона не было новостей по поводу состояния Харпера после игры.