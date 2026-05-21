Баскетболист «Майами» Голдин об Овечкине: «Один из величайших. Его можно сравнить с Леброном — удивляешься что от одного, что от другого. Важно то, как он представляет страну»

Баскетболист «Майами» Влад Голдин поделился мнением об Александре Овечкине.

Источник: Спортс‘’

40-летний капитан «Вашингтона» — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В апреле 2025 года он побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы).

"Овечкин — один из величайших игроков. Те рекорды, которые он продолжает ставить, — единицы могут достичь такого результата. То, как он представляет страну, находясь на льду, — это важно. К нему только огромное уважение.

Его можно сравнить с Леброном Джеймсом. То, что Овечкин показывает на льду, Леброн делает на паркете. Удивляешься что от одного, что от другого", — сказал Голдин.

Ранее Овечкин объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

Овечкин и его жена сыграли в падел с Ксенией Бородиной.

