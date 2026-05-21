Тэйлен Хортон-Такер: «Было бы здорово выиграть Евролигу в первый сезон»

"Это даже немного забавно. Вчера я встречался с ним, у нас состоялся хороший разговор. Он, конечно, пожелал мне удачи. Было бы здорово выиграть Евролигу в первый же сезон и собрать все возможные достижения. Но главное — это победа. Если я смогу это сделать, это станет хорошим стартом для моей карьеры здесь.
Его совет был простым — продолжать играть усердно и быть собой. Многие здесь уже знают, какой я игрок. Очевидно, я могу выйти на еще один уровень, но если продолжу быть собой, это поможет и мне, и команде", — добавил Хортон-Такер.