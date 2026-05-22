Джейсон Кидд попрощался с «Мэверикс»: «Покидаю клуб с уважением ко всем, с кем поработал за эти пять лет»

Уволенный с поста главного тренера «Далласа» Джейсон Кидд обратился с прощальным посланием к клубу и его болельщикам.

Источник: Спортс''

За пять сезонов Кидд дважды выводил «Мэверикс» в плей-офф и добирался до финальной серии в 2024 году.

«Последние пять лет в Далласе значили для моей семьи и меня гораздо больше, чем я могу выразить словами. Хочу искренне поблагодарить организацию “Мэверикс”, игроков, тренеров, персонал, руководство, владельцев и каждого сотрудника, работающего за кулисами, который каждый день вкладывал душу в эту команду. Для меня было честью работать бок о бок со всеми этими невероятными людьми.

Покидаю клуб с уважением и чувством признательности ко всем, с кем довелось вместе трудиться на этом жизненном отрезке", — написал Кидд.