«Люблю свои страдания в чистом виде, спасибо». Джейлен Уильямс запостил мем с советским антиалкогольным плакатом

«О, я не пью алкоголь и не употребляю наркотики. Люблю свои страдания в чистом виде, спасибо», — написал форвард.
Ранее сообщалось, что состояние Уильямса будет оцениваться на ежедневной основе.
Звездный форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс с юмором отреагировал на рецидив травмы задней поверхности бедра, запостив мем с советским антиалкогольным плакатом.
