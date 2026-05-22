Георгиос Барцокас о победе в полуфинале Евролиги: «У нас были проблемы с созиданием в первой половине, но защита была надежной все 40 минут»

«Олимпиакос» выбил «Фенербахче» из «Финала четырех» Евролиги.

«У нас были проблемы с созиданием в первой половине. Всего 5 передач, а это основа нашей игры. Мы стали больше двигать мяч, действовать спокойнее во второй половине. Нашли много возможностей для атак из “краски” и из-за дуги.

Защита была надежной все 40 минут, а это очень важно в таком матче. Много напряжения, интенсивная игра. Надо быть готовым к контакту и обороняться. Это мы и делали.

Было важно, что при каждом намеке на камбэк, когда разрыв приближался к 10 очками, мы тут же отвечали, благодаря подготовке, хорошему выбору бросков и подборам в нападении. Грех жаловаться на наше выступление", — рассудил главный тренер Георгиос Барцокас.