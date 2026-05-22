Новые правила NCAA могут лишить игроков из профессиональных лиг возможности перехода на студенческий уровень

Несколько европейских профессионалов, присоединившихся к баскетбольным программам NCAA в прошедшем сезоне, привели к валу подписаний европейцев этой весной.

Источник: Спортс‘’

NCAA отреагировала на возможную системную проблему, разослав уточенные правила 8 мая. Эти уточнения могут перекрыть возможность для участия спортсменов с профессиональным опытом в играх на студенческом уровне.

Правила запрещают заявлять игроков, которые «подписывали соглашения, соревновались или получали компенсацию от команд из лиг, доходы в которой превышают минимальные». Под минимальным уровнем понимается компенсация базовых расходов на питание, транспорт и подобные статьи.

В качестве конкретных примеров приводятся НБА и женская НБА, MLB, НФЛ, Премьер-лига.

«Ассоциация модернизирует правила, чтобы убедиться, что студенческий спорт будет местом для спортсменов-студентов, а не запасным вариантом для профессионалов», — сообщил представитель NCAA.

Влияние этих изменений на последние подписания пока остается под вопросом. Рассмотрение конкретных случаев будет происходить в индивидуальном режиме, их сроки не определены.