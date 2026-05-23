НБА уточнила детали реформы драфта касательно выбора в Топ-1 и Топ-5 подряд

Совет управляющих НБА рассмотрит проект реформы драфта (3−2−1) 28 мая. Лига разослала последнюю редакцию новых правил. Основные детали остались неизменными. Уточняется, что команды не смогут защищать драфт-пики 12−15 из первого раунда.

Источник: Спортс‘’

Новостью стали детали правила по последовательным местам на вершине лотереи.

Команды не смогут два раза подряд выбирать первыми или три раза подряд в Топ-5. При этом учитываться в рамках правила будут только собственные драфт-пики. Отданные или полученные в обменах выборы будут влиять на серии оригинального владельца.

Правило будет введено задним числом и учитываться в плане серий будут 2025 и 2026 года. Таким образом, к примеру, «Вашингтон» не сможет получить 1-й номер на драфте-2027. В такой ситуации выбор будет смещаться на первую подходящую строчку — 2-й номер в этом случае.