Чус Буэно о переговорах Евролиги и НБА: «Пытаемся понять, есть ли красные линии. Пока их нет. Но и ничего конкретного»

Менеджер прокомментировал обсуждение европейского проекта НБА.
"На данный момент ничего конкретного. Но это может случиться через неделю или месяц. И мы начнем с чем-то определяться.
Дело не только в самом турнире или количестве команд. В интеллектуальной собственности. Сотрудниках. Нынешних партнерах. Действующих контрактах. Куча всего.
НБА хочет занять место за столом, потому что уверена, что принесет доход и коммерческие возможности. Мы не отказываемся от этого.
Но есть куча деталей. Количество команд. Название. НБА-Евролига? НБА Европа? Мы не знаем.
Поднимаем все возможные темы, чтобы определить красные линии. Куча интересных моментов, но красных линий пока не видно. Мы пытаемся обрисовать ситуацию, темы для обсуждения и потом начнем заниматься ими по одной", — заключил Буэно.