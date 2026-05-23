Чус Буэно о переговорах Евролиги и НБА: «Пытаемся понять, есть ли красные линии. Пока их нет. Но и ничего конкретного»

Евролига не смогла найти точек соприкосновения с НБА при прежнем руководстве. Американцы поддержали возобновление переговоров после назначения Чуса Буэно, имеющего опыт работы в структуре НБА, на должность гендиректора.

Источник: Спортс‘’

Менеджер прокомментировал обсуждение европейского проекта НБА.

"На данный момент ничего конкретного. Но это может случиться через неделю или месяц. И мы начнем с чем-то определяться.

Дело не только в самом турнире или количестве команд. В интеллектуальной собственности. Сотрудниках. Нынешних партнерах. Действующих контрактах. Куча всего.

НБА хочет занять место за столом, потому что уверена, что принесет доход и коммерческие возможности. Мы не отказываемся от этого.

Но есть куча деталей. Количество команд. Название. НБА-Евролига? НБА Европа? Мы не знаем.

Поднимаем все возможные темы, чтобы определить красные линии. Куча интересных моментов, но красных линий пока не видно. Мы пытаемся обрисовать ситуацию, темы для обсуждения и потом начнем заниматься ими по одной", — заключил Буэно.